محافظ قنا يفتتح السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين (صور)

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افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين، بمنطقة عمر افندي بمدينة قنا احد منافذ بيع المنتجات الغذائية لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، وكذا افتتاح مخبز برايم للمخبوزات والعجائن بمدينة نقادة ومنفذ لبيع منتجات المرأة الريفية بقرية دندرة، بالإضافة الي تفقد مشروع دعم صغار المزارعيين بقرية المحروسة.



جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد القرش مدير الوحدة المركزية لمشروع برايم بوزارة الزراعة والمهندسة ايمان محمد علي المدير التنفيذي لمشروع برايم ووكلاء وزارة الزراعة والتموين ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.



واشار الهجان، الي ان السوق الدائم بمنطقة عمر افندي تشارك به عدد من الجمعيات الزراعية والجمعيات الاهلية لعرض منتجاتها المختلفة التي تتميز بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى إن مشروع "برايم" يهدف إلى دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والمساهمة في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه.



وخلال افتتاحه مخبز برايم للمخبوزات والعجائن بمدينة نقادة، أكد محافظ قنا أن المخبز تعمل به حوالي 40 سيدة وتبلغ تكلفته حوالي 100 الف جنية وذلك ضمن انشطة مشروع برايم التي تنفذها بالمحافظة.



وفي قرية دندرة أشاد الهجان، بجودة المنتجات التي يقدمها منفذ منتجات المرأة الريفية، مشيرا الي ان المنفذ هو الية منظمة لتسويق منتجات القرية لعدد 100 اسرة من صغار المزارعين بجودة منتجات عالية وبأسعار مناسبة.



كما تفقد محافظ قنا والوفد المرافق له مشروع الحقل الارشادي التجريبي لمحصول البطاطا بقرية المحروسة حيث تم زراعة فدان ونصف الفدان من صنف "بيور جارد" وهو صنف يتم زراعته لأول مرة بالمحافظة.



وأشار الهجان الي ان مشروع برايم يعمل علي ادخال اصناف جديدة عالية الانتاجية وقابلة للتسويق المحلي والعالمي ويقوم بتوفير التقاوي الزراعية ومستلزمات الانتاج للمزارعين.



وأوضح الهجان أن مشروع "برايم" يعمل مع اكثر من 40 جمعية شريكة بالمحافظة يتم بناء قدراتها التسويقية وتدريبها علي انظمة الزراعات التعاقدية وزراعة المحاصيل الغير التقليدية وإدخال اصناف جديدة لبعض المحاصيل، لافتا الي أن الجمعيات الشريكة لمشروع تعزيز القدرات التسويقية تلقت دعما فنيا من خلال الخدمات الاستشارية المقدمة من العديد من الجهات التي تعمل مع المشروع (البحوث الزراعية والارشاد – جامعة جنوب الوادي - جامعة القاهرة – منظمات المجتمع المدني).



ومن جانبه، أوضح الاستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم أن مشروع "برايم" يهدف الي دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والإسهام في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي، والصناعات القائمة عليه وزيادة دعم المرأة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المالي اللازم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.



وأكد أن المشروع يعمل أيضا علي تعزيز الزيادة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة المحصول مما يسهم بشكل فعال في زيادة فرص التسويق المحلي والتصدير للخارج.



فيما اوضحت المهندسة ايمان محمد علي ان اعمال المشروع لا تقتصر انشطته علي المجال الزراعي فقط حيث انه تم تسيير عدد من القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرآة وجامعة جنوب الوادي لتقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان بالإضافة الي ان المشروع قام بتمويل عدد من المشروعات التي تنفذها الجمعيات بقيمة حوالي 28 مليون و557 الف جنيه.

