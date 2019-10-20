نانسي عجرم عن مظاهرات لبنان: "هالبلد رح يضل إلنا"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صور وهتافات عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعبر بها عن فخرها بالشعب اللبناني، وتظاهرهم ضد الحكومة اللبنانية .





وعلقت "نانسي" على الصور التي نشرتها عبر موقع "إنستجرام" قائلة: "صوتنا واحد وعلمنا واحد، هيدا الشعب اللبناني، هيدا لبنان كل مواطن اليوم بالشارع بيكبر القلب أنتو أحلى عالم بلدنا إلنا، وخلي الكل يسمع هالبلد رح يضل إلنا، لبنان يثور.. لبنان ينتفض".





وقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة ، في وسط العاصمة ببيروت، بين المحتجين وقوات الأمن ، بالقرب من مقر الحكومة.





على صعيد أخر :شاركت الفنانة نانسي عجرم الفنان تامر حسني في إحياء حفلآ غنائيآ بموسم الرياض يوم الجمعة على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم .





أبدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، سعادتها الغامرة بوجودها في الرياض لأول مرة .





عند وصول " عجرم" إلى المسرح قالت: "قلبي مع بلدي لبنان، وبتمنى للعالم العربي الأمان والسلام الدائم، وأنا سعيدة بالغناء معكم لأول مرة بالرياض" ، تألق النجم تامر حسني في أداء وصلاته الغنائية وسط تفاعل الجمهور، الذي ردد معه مجموعة من أعماله الشهيرة .





يذكر أن الحفل أقيم في موقع البوليفارد الذي شهد نفاد تذاكر الحفلة منذ أيام.





تصدر حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني الترند على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .



