زايد يهزم الزمالك في مباريات منطقة الجيزة لليد

فاز فريق كرة اليد 2008 بنادي الشيخ زايد على فريق الزمالك بنتيجة 16/6 في إطار مباريات منطقة الجيزة لكرة اليد، وشهدت المباراة ندية بين الفريقين حسمها فريق زايد لصالحه، وقاد فريق زايد المدرب كابتن محمد ناصر، وإدارة كابتن شيماء خطيب.





وفاز أيضاً فريق زايد علي سكر الحوامدية 2007 بنات في بطولة منطقة الجيزة علي ملاعب صيد أكتوبر تحت قيادة الكابتن علاء عبدون، والكابتن سيد العقاد المدرب العام الكابتن، وأشرف فتحي مدير إداري.





وفاز أيضاً فريق نادي زايد لكرة اليد 2006 بنات على فريق الجزيرة٢٠ /٢٤ في بطولة الجمهورية تحت قيادة مدرب الفريق الكابتن احمد محمد سيد، وإداري الفريق الكابتن سها الجارحى





ومن ناحيته أكد الكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد، أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام فريق قوي وله رصيد كبير من البطولات، وهو ما يعكس الجهد المبذول للمنظومة الإدارية والرياضية داخل النادي.

وأضاف أن فرق كرة اليد بالنادى تسير بخطوات ثابتة في بطولة منطقة الجيزة لكرة اليد وذلك بفضل دعم مجلس الإدارة والكابتن فكري الهواري رئيس النادي، والذي يطالبنا دائماً بضرورة حصد البطولات والفوز بجميع المباريات المقبلة.





وعلى الجانب الآخر وصف فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد فوز فريقه على نادي الزمالك بأنها إنطلاقة قوية لكل فرق النادي، مؤكدا أن النادي يسعى دائما أن يكون في المقدمة في جميع الألعاب الرياضية، وفوز فريق ناديه على فريق كبير بحجم نادي الزمالك يمثل بطولة خاصة .





وأثني الهواري على مستوي فرق نادي الشيخ زايد فى كافة البطولات التي يشارك فيها مؤكداً ان المستوي يتقدم من مباراة لأخري، موجهاً الشكر للأجهزة الفنية والإدارية وكافة اللاعبين.



