باحث: الإخوان تحاول إعادة مشهد "خالد سعيد" باستغلال حادث "راجح والبنا"

Advertisements

حذر أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الشعب المصري من إعادة صياغة مشهد "خالد سعيد"، من خلال استغلال حادث قتل الطالب محمود البنا الذى لقى مصرعه على يد احمد راجح في محافظة المنوفية، لدفع الشعب للقيام بالثورة، على غرار ما حدث في 25 يناير.



وتابع "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التنظيم الدولي يريد إستغلال حادث مقتل "راجح" لـ"البنا" لإشعال الأوضاع في 25 يناير 2020، معقبًا: "القضية كلها تتمثل في مشاجرة بين ولدين، والقضاء عادل ومستقل ولا يتلقى أي تعليمات".



ولفت إلى أن تنظيم الدولي للإخوان قام بإعداد صفحات، على مواقع التواصل الاجتماعي من تركيا ولندن والدوحة، لتغرد بأن القضاء بجامل طرف على طرف آخر، في محاولة لإظهار بأن مصر لا يوجد فيها عدالة، وبالتالي يتم صناعة حادث "خالد سعيد "آخر.



وأشار إلى أن تنظيم الدولي للإخوان لا يعي بأن الدولة المصرية قوية، وقادر على إبطال أي مخططات تحاك ضد الوطن من الخارج.



هذا وقضت محكمة جنايات الطفل بمجمع محاكم شبين الكوم في محافظة المنوفية، بتأجيل قضية قتل راجه للبنا لـ27 أكتوبر، في أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح "راجح قاتل" و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".



