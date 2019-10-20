أسعار الأسهم بالبورصة المصرية .."القاهرة الوطنية للإستثمار والأوراق المالية" الأكثر إرتفاعاً

تنشر جريدة " الفجر " أسعار الأسهم بالبورصة المصرية والأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد 20-10-2019 وفقاً لأخر تحديث علي موقع البورصة المصرية

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم

تصدرسهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية الأسهم المصرية الأكثر إرتفعاً بسعر 3.930 جنيه ، بنسبة ارتفاع 9.78%.

وجاء في المركز الثاني سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بسعر 4.350 جنيه بنسبة 7.41 %.

وجاء المركز الثالث سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر 6.820جنيه وبنسبة 7.23%.

وفي المركز الرابع سهم المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر8.710 جنيه و بنسبة 6.48%.

وخامساً سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر 5 جنيه وبنسبة إرتفاع 5.71%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد علي ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من قبل المستثمرين الأجانب





مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.24% بختام الجلسة





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي بختام التعاملات بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14239 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة، بينما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.





تداولات البورصة المصرية تسجل 336.2 ملين جنيه





سجلت أ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية نحو 103 مليون ورقة مالية خلال تعاملات اليوم بقيمة 336.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لعدد 167 شركة، حيث ارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة المصرية ، وانخفضت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.





17.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم





وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 86.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.88%، والعرب على 6.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.01%.