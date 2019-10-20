سفير دولة الكويت بالقاهرة: العلاقات بين البلدين ازدهرت في عهد السيسي
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:13 م
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هدى عبدالرازق
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قال محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالأخوة والمتانة، حيث أن الدولتين يحتفلان بمرور 100 عام على العلاقة الثنائية بينهم في 2019، مؤكدًا أن مصر لا تتأخر عن الكويت، وكذلك الكويت لا تتأخر عن مصر.
وأشار "الذويخ"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الكويت 3 مرات منذ 2014، مؤكدا أن تلك الزيارات أكدت على عمق العلاقة بين الدولتين، وحرص قادة البلدين على تطوير مستوى العلاقات بينهما.
وأكد سفير الكويت بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الكويتية ازدهرت خلال فترة تولي الرئيس السيسي مصر، مضيفا أن أمير االكويت زار مصر أكثر من مرة، مؤكدا أن هناك تدفق إيجابي في العلاقات بين البلدين.
وأشار "الذويخ"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الكويت 3 مرات منذ 2014، مؤكدا أن تلك الزيارات أكدت على عمق العلاقة بين الدولتين، وحرص قادة البلدين على تطوير مستوى العلاقات بينهما.
وأكد سفير الكويت بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الكويتية ازدهرت خلال فترة تولي الرئيس السيسي مصر، مضيفا أن أمير االكويت زار مصر أكثر من مرة، مؤكدا أن هناك تدفق إيجابي في العلاقات بين البلدين.
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