يتمسك مسئولو النادي الأهلي، برفضهم خوض أي مباراة في الدوري الممتاز وذلك قبل لعب مواجهة القمة أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لموعد يحدد لاحقًا من قبل لجنة المسابقات.





أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أصدر بيانًا يوم الخميس الماضي أعلن خلاله رفضه خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد لعب مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري.





وأكد مصدر داخل النادي الأهلي رفض مجلس الإدارة خوض المباراة رغم رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة بعدما أبلغ كلا الناديين في خطاب رسمي.





وأضاف المصدر بأن النادي قام بإلغاء حجز الفندق في الجونة، ولن يخوض مباراة الجونة إلا بعد مواجهة الزمالك في القمة.





وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني أبلغ الجونة والأهلي برفض تأجيل مباراتهما التي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق في بيان له رفضه خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد لعبه مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة إلى موعد لاحق.

وقام مسئولو اتحاد الكرة بإبلاغ كلا الناديين برفض تأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة الجونة أمام الأهلي والذي يتكون من سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعًا.







