أحمد حلمي أول فنان مصري يوضع اسمه على ممشى دبي للمشاهير

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تواجد الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي اليوم الأحد 20 أكتوبر، في مدينة دبي، وحضر المؤتمر الصحفي الخاص ‏بالإعلان عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.



يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.‏







التق الفنان أحمد حلمي وزجته الفنانة منى زكي خلال المؤتمر مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن ‏لاحج، ‏الفنانة بلقيس فتحي، الموسيقار عاكف سليم، الرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام ‏كابور.‏



وقال أحمد حلمى خلال المؤتمر الصحفي:"الفن مسئولية كبيرة جدا جدا، طريق حقيقي عند البداية، وعندما تكون قادرا على المسئولية، تصبح بالنهاية مشرفا، مثلما تشرفت أنا اليوم بوجودى معكم".



يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏





وفى سياق آخر يشار أن آخر أفلام الفنان أحمد حلمى فيلم" خيال مآته" الذى عرض بالسينمات فى موسم عيد الأضحى الماضى، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبي، حسن حسنى، انتصار، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة،إنعام سالوسة، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



أحداث فيلم "خيال مآته"



وتدور أحداث الفيلم على طريقة الفلاش ويظهر حلمي فى دور الجد "يكن"، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل حبيبته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها لكى يجذب انتباهها، ثم يتزوج منها ويكتشف بعد فترة طويلة من العمر لماذا تركته بعدما اكتشفت خداعه لها حيث اهداها عقد أم كلثوم المزيف الذى سرقه فى فترة الخمسينات، وقد حقق فيلم خيال مآتة حوالى 33 مليونًا و32 ألف جنيه.



أصعب مشاهد فيلم" خيال مآتة"



وصرح أحمد حلمى أثناء لقائه في برنامج " THE INSIDER" بالعربي المعروض على شاشة دبي عن أصعب المشاهد التى واجهته فى خيال مآته حيث أوضح قائلا: "إن أصعب الشخصيات التي جسدتها في الفيلم، هي شخصية الرجل العجوز، حيث تطلبت مني وقتُا كبيرًا، في المكياج، وتعرضت بسببها لإرهاق كبير".

يشار أن آخر أعمال أحمد حلمى السينمائية وهو فيلم "لف ودوران"،وتم عرضه فى 2016،و استطاع من خلاله أن يتصدر شباك التذاكر،وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.