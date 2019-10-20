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صحيفة إنجليزية تسخر من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:09 م
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صحيفة إنجليزية تسخر من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
صورةا لسخرية فيرغسون
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حسام مجدي
 
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قامت إحدى الصحف الإنجليزية بالسخرية من أحداث مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد منذ قليل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


الفار ينصف مانشستر يونايتد


وقد احتسب حكم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هدف لليونايتد عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو "الفار" بينما ألغى هدف للريدز عقب الرجوع للتقنية مره أخرى.


سخرية إحدى الصحف من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد


وسخرت صحفية "Jeo" الإنجليزية من تصرف الحكم حيث نشرت صورة إلى السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق تشير إلى تواجده في غرفة "الفار" كنوع من السخرية من قرارات الحكم.


نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد


وفاجئ مانشستر يونايتد الجميع لينهي الشوط الأول من مباراته ضد نادي ليفربول الجارية الآن متقدما بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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