تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف.. ماذا حدث في الجلسة العامة للبرلمان اليوم؟ (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف، والموافقة على تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته في مجموعه، وكذلك الموافقة على تعديل قانون العقوبات في مجموعه، بالإضافة إلى رفض اقتراح اعتبار التهرب من سداد النفقة جريمة مُخلة بالشرف.









"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:





تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.





وقال عبدالعال، إنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى الجلسات القادمة، مُؤكدًا أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط بل هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا.





إحالة 4 قرارات جمهورية لـ"التشريعية"

وأحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.





وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 482019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019819.





وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 1982019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 2472019.





تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 26 طلبًا مُقدما من النواب

ووافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة مقدمة من النواب.





حل مشكلة الكلاب الضالة

كما كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالمجلس، ببحث مشكلة الكلاب الضالة وذلك بعدما تلقى البرلمان مناشدات عدة من جمعيات الرفق بالحيوان بوضع تصور للتعامل الرحيم مع تلك المشكلة التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.





الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر تعتز بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب المصري، قائلا:"أتمنى أن تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الإرهاب".





وأضاف عبد العال، أن مصر تقف دائمًا بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي، مُذكرًا أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.





رئيس البرلمان يهنئ "الشريف"

وهنأ الدكتور على عبد العال، النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمناسبة حصوله على ميدالية شرفية من قبل الحكومة الأذربيجانية بقرار البرلمان الأذربيجانى خلال احتفال سفارة دولة أذربيجان بمصر بمئوية التأسيس للجهاز الدبلوماسى بها.





من جانبه، تقدم "الشريف" بالشكر لرئيس البرلمان قائلا:"ما نحصل عليه من أوسمة أو ميداليات هى للوطن الحبيب مصر".





إحالة قانوني "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والحساب الختامي لوزارة العدل" للجان النوعية

كما أحال الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، وستحصل الشركة على بموجب القرار على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





وأحال عبدالعال، قانون مقدم من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام ـ مصلحة الخبراء ـ مصلحة الطب الشرعى ـ مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة.





رئيس البرلمان يشكر "الداخلية"

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على سرعة ضبط وإعادة نجل النائب صابر عبد القوي عن دائرة أشمون والذي تم اختطافه في الآونة الأخيرة.





وقال عبدالعال، إن هذا الأمر هو المعتاد من الشرطة والأمن المصري والذي يشهد دائمًا بكفائته.





من جانبه، تقدم النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، بالشكر لرجال الشرطة وقيادات الداخلية لمجهوداتهم وكذلك لرئيس البرلمان وزملائه النواب.





قرار حكومي بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، إن هناك قرارا من مجلس الوزراء بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا وعدم إقامة أي قضايا بينها مستقبلا.





واتفق مروان، مع رؤية الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجباري ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم في المطلق.





وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".





رئيس البرلمان يهنئ المحكمة الدستورية

وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المحكمة الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، قائلا: "هي محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم".





رئيس البرلمان يشن هجومًا حادًا على القيادة التركية

كما وصف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تصرفات القيادة التركية بـ "البربرية" التي تخرج عن القانون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وكذلك قواتها بالغازية.





وقال عبد العال، إن مبدأ عدم التدخل في الشأن السوري وحلها سلميًا هو نهج السياسة المصرية مؤيدين لمواقف سوريا ونهجن مصر الذي نتخذه ممثلا في رئيس الجمهورية أو هنا في مجلس النواب حيث تقدمنا في البرلمان الدولي والاتحاد الأوروبي ببيان عاجل إدانة لغزو الأراضي السورية".





الموافقة على تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة.





رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتسليم الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة

وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس أن تطلب من وزارة التضامن الاجتماعى إرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة.





وقال عبد العال، إنه لم يتم موافاة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالحساب الختامي للصندوق وعلى لجنة التضامن القيام بذلك.





الموافقة على تعديل قانون العقوبات في مجموعه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل قانون العقوبات في مجموعه، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.





رفض اقتراح اعتبار التهرب من سداد النفقة جريمة مُخلة بالشرف

ورفض مجلس النواب، اقتراح النائبة دينا عبد العزيز، أن يتم اعتبار فعل التهرب من سداد النفقة، بمثابة جريمة مخلة بالشرف، وذلك خلال مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يشدد العقوبة على المتهرب من سداد النفقة.





البرلمان والحكومة يكشفان مصير قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إن تعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.





من جانبه، انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أجتزاء مشاكل الأسرة واختزالها فى النفقة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة وأن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا، وتساءل: "كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات؟".





ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا" تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة".





وفي نفس السياق، قال المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين، مؤكدًا أن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية، مُشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناء على قرار رئيس الوزراء ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.





"عبدالعال" لرئيس الزمالك: "تحدث بأسلوب هادئ حتى لا تقع في المحظور"

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رئيس نادى الزمالك بالظهور في وسائل الإعلام بأسلوب هادئ، قائلا: "عاوزك لما تظهر فى وسائل الإعلام تظهر بنفس الأسلوب الهادئ الذى تكلمت به فى جلسة اليوم، وأن تبتعد عن الدائرة التى قد تُسقطك فى المحظور لإنك مش مواطن عادى أنت عضو مجلس نواب، يعنى جزء من السلطة".





رفع الجلسة