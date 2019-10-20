باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: أردوغان يستخدم الفسفور الأبيض لضرب المدنيين في سوريا

قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يلتزم بهدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وقام بالدفع بخمس تنظيمات إرهابية مسلحة، لقتال المدنيين في شمال سوريا، بأسلحة الفسفور الأبيض المحرم دوليًا.





وتابع "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الرئيس التركي قام باستدعاء أكثر من 500 متشدد من إخوان سوريا المقيمين في ألمانيا، وقام بتدريبهم وتكون فصيل تكفيري مسلح، ودفع بهم في الخطوط الأولى لقتال المدنيين، والقضاء على الأكراد في شمال سوريا.



