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باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: أردوغان يستخدم الفسفور الأبيض لضرب المدنيين في سوريا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:04 م
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باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: أردوغان يستخدم الفسفور الأبيض لضرب المدنيين في سوريا
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كساب أحمد
 
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قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يلتزم بهدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وقام بالدفع بخمس تنظيمات إرهابية مسلحة، لقتال المدنيين في شمال سوريا، بأسلحة الفسفور الأبيض المحرم دوليًا. 

وتابع "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الرئيس التركي قام باستدعاء أكثر من 500 متشدد من إخوان سوريا المقيمين في ألمانيا، وقام بتدريبهم وتكون فصيل تكفيري مسلح، ودفع بهم في الخطوط الأولى لقتال المدنيين، والقضاء على الأكراد في شمال سوريا. 

ولفت إلى أن الرئيس التركي يكذب أمام العالم، بشأن إلتزامه بهدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا، والإدارة الأمريكية تعلم بأن تركيا تخترق الهدنة مستخدمة التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الهدنة اخترقت أكثر من 16 مرة حتى الآن، وقتل في هذه العمليات أكثر من 180 مدني، وتم إستهداف المستشفيات، ومنع وصول سيارات الإسعاف من الوصول لإسعاف الجرحى.
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