ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مورينيو: ليفربول يفتقد محمد صلاح

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:01 م
Advertisements
مورينيو: ليفربول يفتقد محمد صلاح
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إفتقاد نادي ليفربول اليوم لتواجد الدولي المصري محمد صلاح.

غياب صلاح عن تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتفاجئ الجميع اليوم الأحد بغياب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق مورينيو على غياب صلاح

وقال مورينيو في تصريحات صحفية عن صلاح: "وجود محمد صلاح بأرض الملعب يعطي تأثير مخيف لأي دفاع ، حتي وإن لم يحرز الأهداف فأنه يفتح المساحات ويسحب المدافعين معه، أعتقد أن ليفربول يفتقده الآن .

نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وفاجئ مانشستر يونايتد الجميع لينهي الشوط الأول من مباراته ضد نادي ليفربول الجارية الآن متقدما بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
0
x
17:05
0
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
1
x
17:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
0
x
16:00
1
فياريال
أتلتيك بيلباو
0
x
18:30
0
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
0
x
15:00
0
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
0
x
18:00
0
شالكه

DMCA.com Protection Status