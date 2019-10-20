مورينيو: ليفربول يفتقد محمد صلاح





أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إفتقاد نادي ليفربول اليوم لتواجد الدولي المصري محمد صلاح.





غياب صلاح عن تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد





وتفاجئ الجميع اليوم الأحد بغياب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





تعليق مورينيو على غياب صلاح





وقال مورينيو في تصريحات صحفية عن صلاح: "وجود محمد صلاح بأرض الملعب يعطي تأثير مخيف لأي دفاع ، حتي وإن لم يحرز الأهداف فأنه يفتح المساحات ويسحب المدافعين معه، أعتقد أن ليفربول يفتقده الآن .





نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





وفاجئ مانشستر يونايتد الجميع لينهي الشوط الأول من مباراته ضد نادي ليفربول الجارية الآن متقدما بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



