الليفر يبحث عن التعادل.. كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد فريق مانشستر يونايتد YALLA SHOOT LIVE اليوم الأحد كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي KORA LIVEعن الإصابات التي ضربت الفريق قبل مواجهة فريق ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر YOUTUBE KORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين خاصة بأنه ديربي من الديربيات الكبرى في انجلترا خلال السنوات الأخيرة وفي الكرة الأوروبية بشكل عام.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "سنرى مَن مِن المصابين سيتجاوز الحصتين التدريبيتين القادمتين ليكون بإمكانهم المشاركة يوم الأحد، فبعضهم عاد لتوه للتدريبات الجماعية مع اللاعبين" KORA ON LINE ويسعى الريدز للحفاظ على صدارته بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز حيث لم يخسر الفريق حتى الآن أو يتعادل، بينما يحتل مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة KORA STAR

KORA LIVE وأضاف مدرب مانشستر يونايتد : "نحن بحاجة لتخقيق نتائج جيدة، وأتوقع من اللاعبين الخروج إلى ملعب المباراة وإثبات أنفسهم أمام ليفربول وعلى ملعبنا، COOL KOORA قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالوصول إلى الثقافة والبيئة التي نعمل للوصول إليها، ومباراة ليفربول هي أولى المباريات التي يتطلّع إليها جميع اللاعبين، وإحدى أهم الأسباب لتصفّح كتب التاريخ KORA LIVE وسوف تنقل قناة بين سبورتس الرياضية الثانية مباراة ليفربول ضد فريق مانشستر ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، YALA SHOOOT PLUS بينما يحل فريق ليفربول في المركز الأول برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات حتى الآن KOORA ONLINE ويمكنكم متابعة البث الحي المباشر عبر اليوتيوب بدون تقطيع على بث الأسطورة ALASTORA ايتد عبر قمري النايل سات والعرب سات YALLA DHOOT KORA







