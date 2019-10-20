"عبد الهادي" : البورصة لم تستجيب للتحركات الأيجابية لأسهم القطاع العقاري .. وكلمة السر للمؤشرات هي "غياب السيولة "





وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص ل" فجر " أن السمه الأساسيه بجلسه اليوم والجلسات السابقه الضعف التام في السيوله، وأن البورصه تفتقر الي أمال تحرك الراكد في جميع قطاعاتها ، ولم تستجب البورصه لجلستي تداول الاربعاء والخميس الماضي لأسهم القطاع العقاري وتحركاته الإيجابيه، وأعطي شكل للسوق بأحجام تداولاته ولكن طبيعه جلسه الاحد لم تسطع تلك الأسهم التحرك اليوم ، ويمكن أن تتحرك بعد ملئ الفجوه السعريه حيث أنها تحركت حركه صاعده بإرتفاعات قويه، وبالتالي لابد ان تملئ الفجوات السعريه لمعاوده الصعود بالجلسات القادمه ، و كلمه السر للمؤشرات كلها هي ( غياب السيوله ) .





ومن الناحيه الفنيه يواجه المؤشر الرئيسي مقاومه عند 14300نقطة في حاله كسرها بأحجام تداولات أو بحركه إيجابيه لسهم التجاري بالجلسات القادمه صاحب الوزن النسبي الاكبر سوف يواجه مقاومه عند 14500 نقطة .







وإرتفع مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14239 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة، بينما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.









قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن البورصه المصريه أغلقت تعاملات اليوم ، أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع طفيف اليوم بنحو 33 نقطه لمؤشر ايجي اكس 30 وباحجام تداولات هي المعتاده بالنسبه لجلسه يوم الأحد من كل أسبوع تمثلت في 338 مليون .