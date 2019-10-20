الدقائق الحاسمة.. كول كورة NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شوت KORA LIVE

تبدأ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة أونلاين بث مباشر اليوم الأحد على أرضية ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020، والتي سيحاول من خلالها ليفربول الإستمرار في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي، في حين سيحاول مانشستر يونايتد العودة من جديد إلى سكة الإنتصارات من جديد من خلال بوابة منافسه التقليدي نادي ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد YALLA SHOT PLUS

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار لايف مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، وتحديدًا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان يورجن كلوب المدير الفني للريدز قد صرح قائلًا أن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد KORA LIVe ستكون فرصة قوية من أجل إرسال رسالة إلى كل المنافسين، في حين أكد أولى جونار سولشاير، أن مانشستر يونايتد لا يخشى مواجهة ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد KORA ONLINE

من المتوقع أن تقوم قناة بي إن سبورتس هي القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت الجديد عبر قناة بي إن سبورتس HD2، والتي من المؤكد أن تحظى بمتابعة إعلامية على أعلى مستوى، خاصة لكون واحد من أكبر كلاسيكوهات الكرة الإنجليزية.

ونقدم لكم في موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020







