تابع لايف NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

تتجه كل أنظار الجماهير الإنجليزية مساء اليوم نحو ملعب أولدترافورد من أجل مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، والذي بدأ يدخل شيئًا فشيئًا في أسابيع الحسم سواء على صدارة البطولة الإنجليزية أو حتى على المراكز المتقدمة والمؤهلة غلى البطولات الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لايف في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد KORA ONLINE مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر التالي، وبالتحديد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي والذي يقدم لجميع المتابعين خاصية النقل المباشر لمباراة قمة الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد LIVE KOORA

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد KORA STAR

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت الجديد، قإن فناة بي إن سبورتس هي المختصة بنقل كل مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس HD2، والتي ستوفر إستوديو تحليلي مميز لمتابعة ونقل كل تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد YALLA SHOT PLUS

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن ليفربول من المتوقع أن يدخل هذه المباراة وهو مدعوم بكامل أوراقه الأساسية، وعلى رأسها محمد صلاح الذي تعافى من الإصابة وكذلك الحارس البرازيلي إليسون الذي يعود للملاعب من جديد من خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايت بث مباشر كورة جول







