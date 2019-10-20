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حسام حسن يتمسك بمهاجمه في الموسم الجاري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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حسام حسن يتمسك بمهاجمه في الموسم الجاري
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هاني عصام
 
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يتمسك حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة باستمرار حسام حسن مهاجم الفريق معه خلال الفترة المقبلة وعدم رحيله.

ويرغب نادي الزمالك في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق خلال يناير المقبل والاستفادة من قدراته.

وانضم حسام حسن لمعسكر المنتخب الوطني الأخير وحصل على ثقة حسام البدري المدير الفني الحالي للفراعنة والذي أشاد به بصورة كبيرة.

ووضع الزمالك إسم حسام حسن على رأس الأولويات لضمه في ميركاتو الشتاء لتدعيم خط الهجوم بعد تألق اللاعب مع الفريق الساحلي وظهوره بشكل مميز.

ويحاول مسئولو الزمالك استغلال علاقتهم القوية بإدارة سموحة في حسم الصفقة لصالحهم والجصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

ويضم الزمالك بين صفوفه الثلاثي خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد في خط الهجوم لكنهم لم يقدموا أداء مقنع حتى الآن.
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