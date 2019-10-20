الإمارات تحتفل.. بدء العد التنازلى لـ "أكسبو 2020"

يتصاعد التشويق مع استعداد الإمارات للاحتفال بتبقي عام واحد على انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث تشهد مختلف الإمارات السبع اليوم الأحد، الموافق 20 أكتوبر، احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.

وستتيح الفعاليات للزوار فرصة توقع ما يمكن حدوثه حين يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في 20 أكتوبر 2020، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وسيجمع إكسبو 2020 العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وفي حضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتعاون والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً. وعلى مدار ستة أشهر كاملة ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة محط أنظار العالم بينما نقدم دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه والمرح والاتحاد تمثل لحظة مهمة لنكون كلنا معاً.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "بينما نحتفل بتبقي سنة واحدة على ترحيب دولة الإمارات بالعالم في إكسبو 2020، فإن هذه الاحتفالات الاستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها ولكن لدولة الإمارات بأكملها".

وأضافت: "حتى اللحظة، كان 2019 عاماً لإنجاز وتسليم منشآت في موقع إكسبو 2020 الذي طرأ عليه تحول كلي بعد استكمال العمل في منشآت رئيسية مثل مناطق الموضوعات وتركيب قبة ساحة الوصل. والشهور الـ12 المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على الموقع لضمان أن يكون إكسبو استثنائياً".

وتابعت إن "احتفالات سنة لننطلق" توفر نافذة على احتفال لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة ويترقبه الجميع من 20 أكتوبر 2020. هذه الاحتفالات تمثل فرصة بالنسبة لنا للتطلع إلى هذه الفرصة الكبرى لأمة فتية بينما نستعد لنشاهد رؤية قيادتنا تتحول إلى واقع في إكسبو 2020 دبي.