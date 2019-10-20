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يلا شوت PlUS بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein sport بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول مباشر يوتيوب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:58 م
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يلا شوت PlUS بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein sport بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول مباشر يوتيوب
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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اهم مباريات اليوم، مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنكليزي الممتاز عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

- هجومياً بدا ليفربول متأثراً بغياب النجم الدولي المصري محمد صلاح.

- لم يظهر مانشستر يونايتد مستسلماً لليفربول رغم التحليلات والترشيحات التي منحت الريدز أفضلية واضحة للفوز.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المواجهة لم يتمكن الفريقان من خلق فرص حقيقية للتسجيل، لكن يونايتد كان أجرأ في التقدم والمحاولة، في حين بدا ليفربول حذراً ومنتظراً.

بغيابات بارزة لدى الفريقين بدأ ديربي إنكلترا بأهداف متباينة حيث يسعى يونايتد إلى استعادة الثقة بفوز مهم على حساب المتصدر الذي يبحث عن تحقيق الفوز التاسع توالياً للحفاظ على فارق الـ 8 نقاط عن ملاحقه الشرس مانشستر سيتي.

يبدو أن غياب محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول كلياً كان على خلفية الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي السابقة.


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