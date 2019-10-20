بنى سويف يفوز على شبان قنا برباعية في القسم الثاني

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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه شبان قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة الأولى من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى .



تشكيل الفريقين



بنى سويف بقيادة حسن موسي المدير الفنى بدء المباراة بتشكيل مكون من :محمود جمال وحسام البدري ومصطفى صلاح " الصفتى " وبلال سالم وأحمد محمود أحمد ورضا عبد العال وحسام عيسي وعلى محمد "وزه" ومحمود أبو بكر محروس ومحمد على صادق وكريم أشرف .

فيما بدء شبان قنا بقيادة كمال الزينى اللقاء بتشكيل مكون من : مبارك عيد وأحمد ثابت وأحمد خلف الله ومصطفى السيد ومحمد السيد فتوح وفهد محمد وعمرو على وإبراهيم حسن وأحمد الليثي وأحمد محبوب وأحمد جمال .



وخلال الشوط الأول حرص كلا الفريقان على امتلاك زمام المباراة وفشل مهاجمى شبان قنا فى استغلال فرصتين أمام مرمى بنى سويف .



وفي الدقيقة 30 نجح محمود بكرى فى إحراز هدف التقدم لبنى سويف عقب عرضية من الجانب الأيمن خدعت حارس مرمى شبان قنا وسكنت الزاوية اليسرى من المرمى .



وخلال الشوط الثانى نجح محمود بكرى فى إحراز الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 14 وحاول شبان قنا تقليص الفارق عن طريق الهجمات المرتدة .

وشهدت الدقيقة 89 نجاح حسام البدرى لاعب وسط بنى سويف فى إحراز الهدف الثالث لبنى سويف بعد نجاح فى مراوغة مدافعة شبان قنا وتسديد الكرة بالشباك اليمنى للفريق.



واختتم حسام عيسي قائد الفريق السويفى مهرجان أهداف الفريق بالمباراة وذلك عقب تسديده ركلة جزاء احتسبها محمود وفا حكم اللقاء بالدقيقة 92 .



وحصل 6 لاعبين على بطاقات صفراء وهم أحمد ثابت ومدحت رمضان لاعبا الشبان وبلال سالم وحسام عيسي وعلى وزة ومحمود بكرى لاعبي بنى سويف.

وجاءت تغييرات الفريقان بالشوط الثانى وعلى صعيد بنى سويف أجرى حسن موسي تغييراته بنزول كلا مصطفى صلاح " بلية " ومحمود عاطف و احمد عبد الرازق بدلا من محمد صادق ورضا عبد العال ومصطفى الصفتى .

فيما أجرى شبان قنا تغييراته بنزل كلا من احمد عبد المنعم ومدحت رمضان وخالد محمود بدلا من أحمد محبوب وإبراهيم حسن وأحمد جمال .



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : محمود وفا وعاونه الثنائى خالد حسين ووائل عاطف واحمد امين حكم رابع وحميده سيد على مراقب لجنة الحكام، ومحمد هاشم مراقب لجنة المسابقات.



الفوز وصل ببني سويف إلى أول 3 نقاط، ويبقى الشبان بلا نقاط عقب الجولة الأولى.



