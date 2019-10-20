مصرع 4 أشخاص في بنجلادش جراء منشور على "فيسبوك"





أوضح مسؤولون في بنجلادش، اليوم الأحد، أ ن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين اليوم خلال اشتباكات مع الشرطة في بنجلادش، بسبب منشور مسيء للمسلمين على "فيسبوك".





هذا واندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة داكا، إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على "فيسبوك" تضمن ازدراء للنبي محمد، حسب ما أفادت "رويترز" .





وقال سركار محمد قيصر، مسؤول الشرطة في بولا، "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة مما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".





وأضاف مسؤول الشرطة في بولا، أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك، وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.





ويعيش في بنجلاديش، نحو 168 مليون نسمة نحو 90% منهم مسلمين.





بنجلاديش





هي دولة تقع في جنوب شرق قارة آسيا، تحدها الهند من كل الجهات ما عدا جهة أقصى الجنوب الشرقي، والتي تحدها منها بورما (ميانمار) وحتى أقصى جنوب شرق القارة ويحدها من الجنوب ساحل البنغال، وتشكل بنجلاديش مع الولاية الهندية في غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات، ويشير اسم بنجلاديش إلى "دولة البنغال" باللغة البنغالية الرسمية.

