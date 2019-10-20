نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 20-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 20/10/2019.





صرح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تسليم مدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة رقم 37 بمنطقة المجد للإسكان الاجتماعي بالمدينة، لهيئة الأبنية التعليمية، ليصبح إجمالي ما تم تسليم إلى هيئة الأبنية التعليمة 3 مدارس بالمدينة.





عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





انضمت مصر لأول مرة للبرنامج العالمي للبنية التحتية، منذ إطلاق البنك الدولي له بالتعاون مع مجموعة العشرين للبرنامج منذ خمس سنوات، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على منطقة خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة لاشتراطات التراخيص، أسفل القطع السكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.





التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية DFC المنشأة حديثًا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.



صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 20 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (13.27م2 و 43.2 م2) للمحال، و(43 م2) للصيدلية وذلك في مزاد علني بجهاز المدينة، وبحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال البيع بالمزاد العلني بالمدينة.





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكيمشتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





كشفمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تأجيل الوزراة قرار الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بسب تغير خط سير خطوط نقل الكهرباء بين البلدين.





أكد محمد معيط وزير المالية، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي.





أعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال أن الحكومة تدرس تسعير الوقود للمصانع بشكل دوري كل سته أشهر، وذلك على غرار تسعير وقود السيارات كل ثلاثة أشهر من خلال لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لمتابعة السعر العالمي.





أعلنت كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية.







