الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:47 م
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مروى الجلاصي
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أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، بلاغا حول نتيجة تعقّب العناصر الأمنية لعناصر إرهابية بولاية القصرين.
وقد أعلمت وزارة الداخلية، بأنه في إطار تعقب العناصر الإرهابية بالجبال الغربية، تمكنت وحدات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش التونسي، من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين.
وقد أفاد والي القصرين محمد سمشة في تصريحات إذاعية، بأنه تمّ القضاء على إرهابي و إلقاء القبض على آخر، في عملية مشتركة من قبل وحدات الحرس والجيش بجبال القصرين، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة.
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