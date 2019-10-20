الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، بلاغا حول نتيجة تعقّب العناصر الأمنية لعناصر إرهابية بولاية القصرين.





وقد أعلمت وزارة الداخلية، بأنه في إطار تعقب العناصر الإرهابية بالجبال الغربية، تمكنت وحدات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش التونسي، من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين.



