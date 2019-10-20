ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:47 م
Advertisements
الداخلية تعلن القضاء على عنصر إرهابي بجبل السيف بالقصرين
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، بلاغا حول نتيجة تعقّب العناصر الأمنية لعناصر إرهابية بولاية القصرين.

وقد أعلمت وزارة الداخلية، بأنه في إطار تعقب العناصر الإرهابية بالجبال الغربية، تمكنت وحدات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش التونسي، من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بالقصرين.

وقد أفاد والي القصرين محمد سمشة في تصريحات إذاعية، بأنه تمّ القضاء على إرهابي و إلقاء القبض على آخر، في عملية مشتركة من قبل وحدات الحرس والجيش بجبال القصرين، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
0
x
17:05
0
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
0
x
17:30
0
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
0
x
16:00
1
فياريال
أتلتيك بيلباو
0
x
18:30
0
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
0
x
15:00
0
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
0
x
18:00
0
شالكه

DMCA.com Protection Status