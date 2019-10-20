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وزير الإعلام السعودي يستقبل سفيري الهند وأفغانستان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:51 م
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وزير الإعلام السعودي يستقبل سفيري الهند وأفغانستان
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الفجر السعودي
 
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استقبل وزير الاعلام السعودي، الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.


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