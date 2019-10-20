وزير التعليم العالي: تنظيم جامعة أسوان لأسبوع الجامعات الأفريقية إنجاز كبير



وقال ان الجامعة استعدت بشكل قوي خلال الشهور الماضية وتم انشاء 6 ملاعب رياضية متنوعة لاستضافة الانشطة خلال هذا الاسبوع علاوة تطوير مسرح الجامعة وتاهيل البنية الأساسية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ان تنظيم جامعة اسوان لأسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول يعتبر انجازا كبيرا في ظل مشاركة ممثلين ل 22 دولة افريقية وعلاوة علي مشاركة 23 جامعة مصرية أخرى، وذلك تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي اعلن ان محافظة أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.وأضاف أن محافظة أسوان هي بوابة مصر الجنوبية لذا يجب أن نحيي القائمين علي جامعتها علي هذا العرس الأفريقي الرائع الذي تتلاقي فيه وفود شباب الجامعات الافريقية لكي يشاركوا في العديد من الانشطة الرياضية والفنية والثقافية.جاء ذلك اثناء تفقد الدكتور خالد عبدالغفار لفاعليات وانشطة اسبوع شباب الجامعات الأفريقية في مقر جامعة أسوان بصحاري وكان في استقباله كلا من الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط منسق عام اسبوع الجامعات الافريقية ولفيف من عمداء وقيادات الجامعة.وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار ان الوزارة لا تهتم فقط ببناء الانسان علميا فقط ولكنها تهتم ايضا به في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية التي يتم ممارستها خلال اسبوع شباب الجامعات الافريقية وغيره من الفاعليات الاخري التي تقام بمختلف الجامعات المصرية على مدار العام.وأشار إلى أن جميع الشباب الأفارقة المشاركين في هذه الفاعليات سوف يعودون الي اوطانهم بذكريات جميلة عن أسوان وسوف يكونون سفراء لمصر في دولهم خلال المستقبل القريب.ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن اسبوع شباب الجامعات الافريقية يعتبر عرس أفريقي رائع بمشاركة أكثر من 600 طالبا من الجامعات الإفريقية والجامعات المصرية علاوة علي طلاب جامعة أسوان.