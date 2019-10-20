48 ساعة تحسم مشاركة أحمد موسى في ديربي الرياض أمام الهلال

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أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى آخر مستجدات إصابة أحمد موسى، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي النصر، والتي تعرض لها في الرباط الجانبي خلال مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن أحمد موسى يخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة المرحلة التي وصل إليها في تعافيه من الإصابة.



وأوضحت الصحيفة أن الهلال ينتظر التقرير النهائي للفحص الطبي، والي سيصل خلال 48 ساعة؛ لتحديد إمكانية مشاركة أحمد موسى في ديربي الرياض ضد الهلال، والمقرر إقامته يوم 27 أكتوبر، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وانضم موسى "27 سنة"، إلى نادي النصر خلال صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 4 سنوات مقابل 140 مليون ريال.



وشارك موسي مع النصر في 5 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل خلالهم هدف واحد.



ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.



