بيان للمتظاهرين بلبنان يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة





دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.





ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، كما دعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.





وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، اليوم، لليوم الرابع على التوالي، فيما يعتزم اللبنانيون مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.





وجاء في بيان المتظاهرين رداً على الورقة الإصلاحية، التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: "لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت، الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب".





ووضع المتظاهرون مطالبهم، في عدة نقاط، وهي:





*الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.

*تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى الخطوات التالية:





*إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.

*إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.

*تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.





واختتم البيان بثلاثة هاشتاجات : "#القوة_للناس"، "#لبنان_يثور"، "#لبنان_ينتفض".





وزير الصناعة اللبناني: إصلاحات الحريري جذرية





ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور: "أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعدد من المكونات".





ووصف الوزير اللبناني "الورقة الإصلاحية، التي قدمها الحريري بأنها متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل".





وقال الوزير: "طلبنا إلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لاسيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب".



