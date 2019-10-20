حفل استقبال الطلاب الجدد ببرنامج الارشاد السياحي البيئي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم (صور)

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شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كليه السياحة والفنادق، بجامعة الفيوم، اليوم الاحد، والدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى ببرنامج الإرشاد السياحي البيئي، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩، بحضور الدكتور غادة محمد وفيق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مجدي عيسي، منسق برنامج الإرشاد السياحي البيئي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



قال الدكتور أشرف عبد المعبود، في كلمته أن برنامج الإرشاد البيئى هو الوحيد على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، وأكد على ضرورة تسويق الطلاب للبرنامج بشكل جيد من خلال المهنية الشديدة والأخلاق الكريمة.



وأشاد الدكتور محمد عبدالوهاب، بالكلية باعتبارها من أفضل كليات السياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية لما تزخر به من كفاءات علمية قادرة على بناء جيل متميز من الخريجين.



كما أشارت الدكتورغادة وفيق، الى أن الطالب هو سفير الكلية ومن خلال تعامله فى سوق العمل تتحسن الصورة الذهنية للكلية والجامعة، وأوضحت أن الكلية بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى السياحة والبيئة سيتم من خلاله عقد دورات تدريبية تقدمها الكلية للطلاب بالبرنامج مما يؤهلهم للحصول على كارنيه خاص بخريجي البرنامج والذي سيأهلهم للعمل كمرشدين بيئيين.



كما تحدث الدكتور تامر مجدي، عن ما يميز برنامج الإرشاد البيئى وطبيعته، مؤكدا أن خريج برنامج الإرشاد البيئى له ميزة تنافسية في سوق العمل لقلة الأعداد بالقسم وندرة التخصص باعتباره مرشد سياحي وبيئي، في ذات الوقت مؤكدا أن المقررات تدرس باللغة الأجنبية مما يزيد من مهارة اللغة للطالب.



وفي نهاية الحفل تم تكريم منسقي برنامج الإرشاد السياحي البيئي السابقين، وأوائل برنامج الإرشاد السياحي البيئي.

