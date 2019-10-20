أخبار محمد صلاح اليوم 20 أكتوبر 2019 حديث فان دايك والخروج عن مواجهة يونايتد

يقدم لكم " الفجر الرياضي " أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم 20 أكتوبر الجاري.





"أخبار محمد صلاح اليوم"





"كلوب يحذر صلاح من الإفراط في العصبية"





وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تحذير شديد اللهجة لنجمه المصري محمد صلاح، قبل بداية مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي.





وحذر كلوب صلاح من فقدان هدوئه داخل الملعب أو التعرض للاستفزاز من قبل المنافس، خاصة أنه لم يستطع تسجيل أو صناعة أي أهداف أمام يونايتد، في أربع مواجهات سابقة.





وجاء تحذير كلوب للاعبه، قبل خروجه من قائمة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.





"فان دايك يفاجئ صلاح بتصريح ناري"





أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تجنب لاعبو الفريق زميلهم المصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب حالة الرعب التي يسببها لهم خلال المعسكرات.





وتحدث فان دايك عن زميله صلاح، في تصريحات له اليوم قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالبريميرليج، قائلا "محمد صلاخ هو الملك المصري كما يطلق عليه الجميع، لاشك في ذلك خاصة أنه قوي للغاية أمام المرمى".





وأضاف: "منذ أول يوم أحب أن أمازحه، أحيانًا أقول النكات عليه، لأني أعرف جيدًا أن الكثيرين من لاعبي ليفربول لن يقوموا بذلك، لأنهم إذا قاموا بذلك ستطاردهم مصر بأكلمها".





ويعد المصري محمد صلاح واحدا من أبرز اللاعبين داخل أروقة ليفربول، على مر العصور، بعدما نجح في التتويج بهداف البريميرليج لموسميين متتاليين، بالإضافة لمساعدته في قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، فضلا عن الانجازات الفردية التي حققها طوال تواجده بالمدينة.





"أخبار محمد صلاح الآن"





أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبعاد اللاعب المصري محمد صلاح جناح الفريق عن مباراة فريق مانشستر يونايتد والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء ذلك القرار بعد عدم تعافي صلاح من الإصابة التي تعرض لها أمام فريق ليستر سيتي على مستوى الكاحل بشكل كامل، وكان قد خرج اللاعب عن أثرها من المباراة الماضية في الدقيقة 90 من اللقاء.





وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في المباراة كالتالي :-

اليسون - فان دايك - ماتيب - الكسندر ارنولد - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - فابينهو - ساديو ماني - اوريجي - روبرتو فيرمينيو.





"كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد"





وكشف يورجن كلوب عن سبب غياب نجم الفريق عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي.





وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن صلاح: "‏صلاح لم يأتي هنا بسبب الإصابة هذا

هو الأمر ، الناس كانو يقولون بأنه سيشارك وانا لا اعلم لماذا أيقنو بذلك ، ربما سيكون جاهز في مباراة الأربعاء في دوري الابطال".





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن في البطولة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.