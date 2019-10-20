وزير السياحة التونسي يشارك في حملة "نظّف بلادك" بجربة

إنتظمت في جزيرة جربة اليوم الأحد 20 أكتوبر، أكثر من عشرين حملة نظافة في اطار حملة "نظف بلادك"، وشاركت في هذه الحملة مختلف مدن و قرى و أحياء الجزيرة و استقطبت اعداد كبيرة من المتطوعين من مختلف الفيئات العمرية و خاصة الشباب الذين كانوا الأكثر إقبالا على هذه الحملات التي جمعت بين التنظيف و التجميل و التشجير.





وزير السياحة روني طرابلسي واكب إحدى الحملات التي انتظمت بمدينة حومة و شارك في في هذه الحملة و أكد في تصريح لموزاييك، على أهمية مثل هذه الحملات خاصة في ترسيخ روح التعاون و التطوع بين الشباب، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ستدعم هذه البادرة .





كما سجّل الإعلامي توفيق مجيد حضوره و شارك في إحدى الحملات، و لقد أكد على أنّ هذه الحملات نابعة من الروح التطوعية للشباب و لا يجب إعطائها أي لون سياسي.