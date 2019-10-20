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وزير السياحة التونسي يشارك في حملة "نظّف بلادك" بجربة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:40 م
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وزير السياحة التونسي يشارك في حملة نظّف بلادك بجربة
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مروى الجلاصي
 
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إنتظمت في جزيرة جربة اليوم الأحد 20 أكتوبر، أكثر من عشرين حملة نظافة في اطار حملة "نظف بلادك"، وشاركت في هذه الحملة مختلف مدن و قرى و أحياء الجزيرة و استقطبت اعداد كبيرة من المتطوعين من مختلف الفيئات العمرية و خاصة الشباب الذين كانوا الأكثر إقبالا على هذه الحملات التي جمعت بين التنظيف و التجميل و التشجير. 

وزير السياحة روني طرابلسي واكب إحدى الحملات التي انتظمت بمدينة حومة و شارك في في هذه الحملة و أكد في تصريح لموزاييك، على أهمية مثل هذه الحملات خاصة في ترسيخ روح التعاون و التطوع بين الشباب، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ستدعم هذه البادرة .

كما سجّل الإعلامي توفيق مجيد حضوره و شارك في إحدى الحملات، و لقد أكد على أنّ هذه الحملات نابعة من الروح التطوعية للشباب و لا يجب إعطائها أي لون سياسي.
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