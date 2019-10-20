فوز الفيوم وبترول أسيوط وبني سويف وتعادل ديروط بالقسم الثاني

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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثاني، بمجموعة الصعيد، عن فوز مثير لفريق الفيوم على فريق الألومنيوم ، بهدفين مقابل هدف.



شهد اللقاء تقدم اللاعب "أغاثون ميلاد" للألومنويم في الدقيقة الأولى للشوط الثاني، ونجح الفريق الفيومي في العودة للقاء بإحراز هدفين عن طريق "أحمد عبد الباقي" للفيوم في الدقيقة 40 و"كريم الشافعي" في الدقيقة 47.



وحقق بترول أسيوط الفوز على حساب ضيفه فريق طهطا بهدفين دون مقابل، سجلهما المهاجم "أحمد ترك" في الشوط الثاني.



ونجح فريق بني سويف في تحقيق فوز كبير على فريق شبان قنا، برباعية نظيفة، عن طريق "محمود بكري" في الشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الشوط الثاني، وأضاف حسام البدري وحسام عيسى الهدفين الثالث والرابع.



وحسم التعادل السلبي مباراة المنيا مع سوهاج، كما تعادل الإعلاميين مع البنك الأهلي بهدف لمثله، حيث تقدم الإعلاميين في الشوط الأول عبر اللاعب أحمد حسني أوشه، وتعادل عمرو عزت للبنك الأهلي في الشوط الثاني من متابعة لركلة جزاء.



وفي مباراة مثيرة، تعادل ديروط مع التليفونات بهدفين لكل منهما، حيث شهد الشوط الثاني تقدم ديروط بهدف البديل محمد آدم من في الدقيقة 9 ثم سجل تليفونات بني سويف هدفين عن طريق مصطفى عبد الرحيم، وتعادل الافريقي جوستين في الدقيقة الأخيرة من المباراة لفريق ديروط.