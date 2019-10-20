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التحقيق في اندلاع حريق بأحد المساجد بالوراق دون إصابات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:41 م
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التحقيق في اندلاع حريق بأحد المساجد بالوراق دون إصابات
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اندلاع حريق بمسجد السلام بمنطقة الوراق، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات
وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مسجد السلام بمنطقة الوراق شمال الجيزة، دون وقوع إصابات؛ وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد السلام في منطقة الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني وتمت عملية إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسأئر بشرية
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