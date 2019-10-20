محافظ الفيوم ورئيس مدينة الفيوم يناقشان متابعة أعمال رصف وتجميل شوارع المحافظة

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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ القائم بأعمال الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، لمتابعة أعمال الرصف وصيانة وتمهيد الطرق والنظافة العامة والتجميل التى يجري تنفيذها بمناطق متفرقة بمدينة الفيوم.



وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنفيذ أعمال تجميل وتطوير مدخل منشاة عبد الله، وأعمال تركيب الانترلوك بالشوارع، وفقًا للاشتراطات الهندسية المطلوبة لإضفاء الشكل الجمالى والحضاري على المنطقة.



وشدد المحافظ على سرعة إعداد التصميمات والرسومات الهندسية للبدء الفوري فى رصف وتجميل المنطقة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال فى مواعيدها المقررة، مع رفع جميع الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة للتيسير على السيارات والمارة.



كما أكد محافظ الفيوم، على استمرار تركيب الإنترلوك بالزيادات الموجودة بشارع التطبيقيين مع اختيار الألوان المناسبة لإضفاء الشكل الجمالى على المنطقة، وشدد على ضرورة المحافظة على الأعمال التى يتم تنفيذها من خلال متابعتها وصيانتها بشكل مستمر.



تم مناقشة خطة رصف وصيانة الطرق والنظافة والتجميل داخل المدن والقري والتجمعات السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس، وكذلك رفع كافة المخلفات والإسغالات بصفة مستمرة مع تشجير وتجميل الميادين، لإظهار الوجه الجمالى للمحافظة.



كما ناقش المحافظ مع رئيس المدينة، ضرورة صيانة المصرف العمومي المغطي بقرية دسيا بالتنسيق مع الادارة العامة لصرف شرق الفيوم، وتجديد خط مياه الشرب بالقرية بطول 1،5 كم، ورصف طريق دسيا بطول2 كيبو متر



شدد محافظ الفيوم على تكثيف أعمال النظافة والتجميل والاستمرار في تطوير الميادين، ومتابعة أعمال الرصف بشتى أنحاء المدينة تبعًا للشروط والمقاييس الفنية تحت إشراف المتخصصين حفاظًا على المال العام، لافتًا إلى أنه سيتابع عمليات التنفيذ أولًا بأول حتى التسليم النهائي بنفسه، كما أكد على تحديد خطوط السير للمواطنين وقائدي المركبات منعًا للتكدس ومراعاة تخطيط ورسم الطرق وتكثيف اللافتات الإرشادية حفاظًا على أرواح المواطنين، مشددًا على استكمال الأرصفة والبلدورات الناقصة بالشوارع والميادين التى تم رصفها مع متابعة أعمال الدهانات وغرس نباتات الزينة والتشجير، مع الاهتمام بإبراز المظهر الجمالي الذى يتوائم مع البيئة، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة وصيانة المعدات أولًا بأول لتكون بكامل جاهزيتها، ومتابعة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وأكشاك الكهرباء.



وأكد محافظ الفيوم، على تنظيم العمل من خلال النوبتجيات اليومية تبعًا لجداول زمنية محددة الأماكن، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل والتشجير والرصف وتركيب البلدورات وإنترلوك الأرصفة بشكل مكتمل بالمواقع مكانًا تلو الأخر من خلال التنسيق المشترك بين كافة العاملين بالموقع المحدد سلفًا، وشدد على توفير عامل نظافة لجمع الأكياس المتطايرة بالشوارع والميادين بشكل دوري عقب تقسيمها لقطاعات متتابعة، وتكثيف عمل سيارة شفط الأتربة ومتابعة نظافة الأرصفة وغسيل الأشجار، وتوفير صناديق لجمع القمامة بمنطقة كفر القرعة خلف مجلس المدينة.

