كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب غستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي يسعى خلالها فريق نادي ليفربول إلى مواصلة إنتصاراته بعد أن حصد العلامة الكاملة في الجولات الثمانية الأولى .





وفي السطور المقبلة ينقل لكم الفجر الرياضي ويأخذكم في جولة للتعريف بأبرز مواقف اللاعبين المشاركين في المباراة بالإضافة إلى الخطة التي سيعتمد عليها الالماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز وروابط البث المباشر التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً .





كورة لايف kora live وقبل المباراة تحدث الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن مدى جاهزيته لمواجهة الشياطين الحمر يوم الأحد القادم بعد أن غاب عن المبارتين السابقتين بداعي الإصابة قبل التوقف قبل أن يعود مؤخراً للإنتظام في التدريبات .





كورة جول kora goal وفي تصريحات صحفية أدلى بها الكاميروني لشبكة " سكاي سبورتس " البريطانية أن التدريبات كانت على مايرام وعودتي تمثل إضافة قوية بالنسبة لي وآمل أن أكون لائق على المستوى الفني والمستوى البدني من أجل مساعدة الفريق في تلك المباراة الهامة .





يلا كورة أونلاين yalla kora online وأضاف ماتيب أنه على أتم إستعداد للمشاركة في المباراة في حالة إحتاجني الفريق والإصابات عادةً ما تحدث للاعبين ولكن الأمور قد مرت بسلام وأستطيع أن أركز الآن على الأدوار التي يطلبها مني الجهاز الفني .





يلا شوت الجديد yalla shoot new ويعاني الفريق الأول للريدز من الإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً لكن كلوب قد حصل على تصريح طبي بمشاركة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق والذي أصيب في الجولة الأولى ضد نوريتش سيتي وشارك بدلاً منه أدريان .





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة فلسطين الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .





ويمكن لرواد الفجر الرياضي مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر والتي سننشرها لكم في السطور أدناه والتي ستمكنكم من متابعتها بصورة نقية وجودة عالية تعليق عربي للمصري علي محمد علي واحد من أعرق المعلقين في الوطن العربي .



