مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر LIVERPOOL VS Manchester United عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NO

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بث مباشر مشاهدة مباراة قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي ماشنستر يونايتد ضد ليفربول والتي تقام على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد والتي يسعى خلالها ليفربول إلى مواصلة صدارته لبطولة البريميرليج .





وقبل المباراة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على مصير محمد صلاح ولحاقه بالمباراة من عدمها بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها وكذلك روابط البث المباشر التي ستعمل على نقل المباراة بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .





كورة شووت kora shoot وقبل اللقاء يحيط الغموض بمصير الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بشأن المشاركة في المباراة والتي تقام يوم الأحد القادم بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل ضد ليتر سيتي قبل بدء التوقف الدولي .





كورة سبورت kora sport وفجرت صحيفة " سكاي سبورتس " البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت شعور صلاح ببعض الآلام على الرغم من عودته للمشاركة في مران فريقه يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه لا يزال يخوض ابتدريبات بمفرده بعيداً عن الجماعه .





يلا شوت الجديد yalla shoot new ويعتبر مانشستر يونايتد واحد من الأندية الكبرى التي لم ينجح صلاح في التسجيل بها حتى الآن حيث واجه الشياطين الحمر في أربعة مباريات من قبل إستعصت خلالها شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا عليه ولم ينجح في زيارتها .





كورة جول kora goal وقبل المباراة يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد أربعة وعشرين نقطة بعد أن تمكن من الفوز في الثمانية جولات الأولى محققاً العلامة الكاملة ويبعد عن منافسة ووصيفه فريق نادي مانشستر سيتي بثمانية نقاط .





ومن المنتظر أن تبدأ قمة الجولة الثامنة بين مانشستر يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT .





وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 والتي تتخصص في نقل المباريات الخاصة بالبريميرليج على شاشتها بصورة حصرية ويعلق عليها المصري المخضرم علي محمد علي أقدم معلقي القناة القطرية وأفضلهم على الإطلاق .



