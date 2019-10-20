شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW





بث مباشر رابط ليفربول Liverpool مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد الريدز رابط youtube





بث مباشر متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والتي تستضيفها أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي يسعى خلالها مانشستر يونايتد لتحسين مستواه على سلم ترتيب البريميرليج بعد أن حقق إنتصارين في ثمانية جولات .





وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على الروابط التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى أبرز الأخبار والأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الأنجليزية قبل المباراة وكذلك موعد المباراة بثلاثة توقيتات مختلفة مصر والسعودية والامارات .





كورة سبورت kora sport وفي تصريحات صحفية أدلى بها النرويجي جولي أونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد قبل المباراة ليؤكد أن لاعبيه جاهزين على أتم إستعداد للمباراة التي تعتبر مصيرية بالنسبة له ولجماهير النادي العريق .





كورة جول kora goal وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم إعادة الإنضباط وغرس العادات والتقاليد بعد البداية السيئة التي مر بها الفريق منذ إنطلاقة الموسم وبعد وصولي على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر شاهدنا اللاعبين يلعبون بصورة سريعة وإيقاعات واضعة عن الفلسفة السابقة .





لايف حصري live7sry وأنهى المدير الفني للفريق تصريحاته انه يقوم حالياً ببناء تشكيلة تحترم النادي ويجب على كل لاعب في الفريق أن يعلم وهو يشارك قوة الجماهير التي تسانده وترغب أن يخرج كل ما لديه من أجل إعاده الفريق إلى مصاف الكبار .





يلا شوت الجديد yalla shoot new وتطمح الجماهير المانشستراوية في أن يعود الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ رحيل الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق والذي صال وجال في القارة الأوروبية .





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .





وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات التالية :-





• Sport TV 1

• Canal + Sport France

• Idman Azerbaycan

• beIN SPORTS HD 2

• beIN SPORTS HD 11 EN

• Sky Sport 1 Deutschland

• Canal + Sport Polska

• SportKlub 1 Montenegro

• RMC Sport 1



