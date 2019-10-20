"الاتصالات" تطلق مبادرة رقمية لتأهيل وتوفير وظائف لذوي الإعاقة

أطلقت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، مبادرة رقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم الرقمية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة؛ تتضمن: إعداد البرامج التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإطلاق حملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المهني,

وكذلك إعداد الدراسات عن سوق العمل والتي بدورها تسهم بخلق الفرص الوظيفية المناسبة، وفهم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التأهيلية، ورسم المسار الوظيفي للكفاءات بدءًا من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات.

وتابعت وزارة الاتصالات أن المبادرة تمت بواسطة شراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن المبادرة ستمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع ضمن رؤية 2030.