كارول سماحة تطالب بألغاء معاهدة الطائف.. "باعوا البلد"

طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن يتم ألغاء "معاهدة الطائف" وكتبت تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".













وقالت"سماحة": "‏قبل ما نطالب بإقالة رئيس الحمهورية، رجاءا تطالبوا بإلغاء معاهدة ‎#الطائف يللي هيي كانت السبب بإلغاء صلاحية أي رئيس جمهورية لبنانية ! كل طقم النواب والوزراء اللي انتخبوا من ٢٠ سنة لليوم هني ذاتن اللي راحوا مضيوا على إتفاق الطائف وباعوا البلد وباعوا كرسة الرئاسة."





وشهدت الساعات الماضية احتجاجات شعبية لليوم الثالث علي التوالي ومازل المتظاهرون غاضبين ، وذلك بعد القرار الذي فجّره وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.





واندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن، مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.





ومؤخرا قد طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “انشالله” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.





وظهرت كارول سماحة وهي في الكواليس تستعد لتصوير أغنية، والأغنية من إخراج جيل الغبري، وكلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي.





وعلى جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم “بالصدفة” لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، وتم طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.





“بالصدفة” بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.





كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم “بتأمن بالصدفة”، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.