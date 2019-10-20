منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي (صور)
تواجدت الفنانة منى زكي اليوم الأحد 20 أكتوبر، في مدينة دبي، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.
كانت صفحة "دبي ستارز"، قد نشرت
عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو يوضح بعض إنجازات الفنانة منى زكي، التي
أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى رائدة من رواد
الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز
"الموريكس دور"، إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.
يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي،
وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات
العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر
إلى 10 آلاف نجمة.
التقت منى زكي خلال المؤتمر هي و الفنان
أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، الفنانة بلقيس فتحي، الموسيقار
عاكف سليم، الرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام كابور.
يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز"
هو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود،
وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما،
الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي،
بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".
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كشف المخرج محمود كامل، عن تفاصيل تعاقده
مع النجمة منى زكي، في فيلم سينمائي جديد من بطولتها المُطلقة، ومن المقرر البدء في
تصويره في شهر ديسمبر القادم.
وقال محمود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، : "تعاقدت بالفِعل مع النجمة
منى زكي على فيلم سينمائي جديد، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ويحمل
أسم "الصندوق الأسود"، ويضم العديد من النجوم من بينهم محمد فراج ومصطفى
خاطر ونجم رابع آخر لم يتم الاستقرار عليه، ونحن الآن في مرحلة التحضيرات الخاصة بالفيلم،
وأقوم في الفترة الحالية بمعاينة أماكن التصوير والديكورات، ومن المقرر أن نبدأ تصوير
الفيلم في منتصف شهر ديسمبر القادم".
يُشار إلى أن الفنانة منى زكي تستعد إلى
الإنتهاء من تصوير فيلم "ترانيم أبليس" الذي تعرض إلى الكثير من التأجيلات
الخاصة بالتصوير بسبب التصريحات، ولكن أقترب صناع العمل على الإنتهاء من تصويره بالكامل،
إلى أن يُعرض في عام 2020، ويشاركها في البطولة العديد من النجوم من بينهم أحمد السقا،
أمينة خليل، مصطفى شعبان، خالد النبوي، محمد دياب، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج
أحمد نادر جلال.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي
السينمائية هو فيلم "من 30 سنة" والذي عُرض عام 2016، حيث كانت أحداثه تدور
حول شخص يدعى "عمر" يعود من الخارج ليقسم ثروته على عائلته المكونة من 9
أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها أينما
ذهب، وبالفعل يقتنع ابن عمته "عماد" باﻷمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة
بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء تلك اللعنة.
يُذكر أن فيلم "من 30 سنة" من
بطولة: أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، جميلة عوض، رجاء الجداوي، نور، شريف منير،
نبيل عيسى، صلاح عبد الله، محمد مهران، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
بينما كانت آخر أعمالها التليفزيونية هو
مسلسل "أفراح القبة" والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2016، حيث أنه مقتبس
من رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ والتي تحمل نفس الأسم، وكانت أحداثه تدور داخل إحدى
الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، يعمل ممثلو الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة
تحمل اسم "أفراح القبة"، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم
الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت
بالماضي.
مسلسل "أفراح القبة" من بطولة:
منى زكي، إياد نصار، صبا مبارك، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، جمال سليمان، صبري فواز،
صابرين، دينا الشربيني، رانيا يوسف، أحمد السعدني، من تأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار
نشوى زايد، وإخراج محمد ياسين.
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة منى زكي بدور
ضيفة شرف في فيلم "أعز الولد"، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت
حول 4 جدات يحاولون العيش مع أحفادهم دون مشاكل ولكن تحدث العديد من المفارقات الكوميدية
مما تنقلب الأحداث رأسًا على عقب.
فيلم "أعز الولد" من بطولة: ميرفت
أمين، دلال عبدالعزيز، شيرين، أنعام سالوسة، من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج
سارة نوح.