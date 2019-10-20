منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي (صور)

تواجدت الفنانة منى زكي اليوم الأحد 20 أكتوبر، في مدينة دبي، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص ‏بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.‏

كانت صفحة "دبي ستارز"، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو يوضح بعض ‏إنجازات ‏الفنانة منى زكي، التي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى ‏رائدة من ‏رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏"الموريكس دور"، ‏إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.‏

التقت منى زكي خلال المؤتمر هي و الفنان أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن ‏لاحج، ‏الفنانة بلقيس فتحي، الموسيقار عاكف سليم، الرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام ‏كابور.‏

يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏