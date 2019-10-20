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وزير النقل يعلن عن مزايدة عامة لمول "هليوبوليس" التجاري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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وزير النقل يعلن عن مزايدة عامة لمول هليوبوليس التجاري
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كرستينا عياد تصوير عبير احمد وعبدالحافظ حمدي
 
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أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، عن طرح مزايدة عامة أمام كل الشركات المصرية والمستثمرين المصريين الراغبين في الشراكة مع "النقل" فيما يتعلق بمجال المولات التجارية، خاصة مول محطة هليوبوليس التجاري.

وأضاف الوزير، أن المول تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع، أي قرابة الفدان والربع ويقام في منطقة استراتيجية نظرا لوجوده في نطاق منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.

وأوضح أن محطة مترو هليوبوليس التي تم تشغيلها وافتتاحها أمام الجمهور اليوم، بها 78 كاميرا للمراقبة والتأمين، كما أنها مجهزة على أحدث التكنولوجيا المستخدمة.

وأكد الوزير على أن العائد من المول التجاري بالمحطات سيساهم في توفير عائد مادي للهيئة القومية للأنفاق، وللشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
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المزيد عن: وزير النقل هليوبوليس مول مزايدة
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