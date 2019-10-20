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مدافع ليفربول يكشف مفاتيح الفوز على يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:55 م
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مدافع ليفربول يكشف مفاتيح الفوز على يونايتد
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محمد الصو
 
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تحدث الكاميروني جويل ماتيب مدافغ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه الصعبة أمام مانشستر يونايتد، بالبريميرليج.

"الحماس وسيلة ليفربول للفوز على يونايتد"

وأكد ماتيب، أن فريقه يشعر بالحماس لخوض المباراة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم، موضحا أنه سيكون هناك مقاتلة من جانب الريدز للفوز بنقاط المباراة.

وأضاف لمدافع الكاميروني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم، "مباراتنا ضد يونايتد دائمًا ما تكتسب أهمية قصوى لدى جماهير ليفربول، ويمكنك أن تشعر بالحماس لهذه المواجهة قبلها بأسابيع".

وتابع ماتيب، "علينا أن نكون مستعدين لهذا التحدي كما ينبغي. نحن نحافظ على تركيزنا في كل مباراة، وأعتقد أن هذه المواجهة تحمل طابعًا مميزًا بالنسبة للجميع".

واختتم، "كلانا يرغب في الفوز بالمباراة، وكل فرق ينظر إليها من زاوية مختلفة بالتأكيد، وضعية يونايتد الحالية لا تعني شيئًا قبل المباراة، وسنلعب بنية الفوز فقط".

"رقم تاريخي ينتظر ليفربول أمام يونايتد"

ويطمح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد على ملعبه، وتحقيق رقم قياسي بالفوز التاسع على التوالي بدوري هذا الموسم، والثامن عشر على التوالي بالبريميرليج ومعادلة رقم مانشستر سيتي السابق".

"موقف الفريقين بجدول الترتيب"

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد الفوز في ثمانية مباريات متتالية، بينما يأتي يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات وتلقي أربع هزائم.

ويستقبل مانشستر يونايتد ليفربول، عصر اليوم على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي "البريميرليج".
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