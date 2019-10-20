تركيا وروسيا تناقشان إزالة القوات الكردية من المدن السورية

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قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو اليوم الأحد: "إن تركيا وروسيا ستناقشان إزالة وحدات حماية الشعب الكردي السوري من بلدتي منبيج وكوباني في شمال سوريا خلال محادثات في سوتشي الأسبوع المقبل".



وأوقفت تركيا هجومها العسكري على شمال شرق سوريا بعد أن وافق الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس، في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب من "المنطقة الآمنة" التي تهدف أنقرة إلى إقامتها بالقرب من حدودها.



وتهدف الهدنة أيضا إلى تخفيف الأزمة الناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر بسحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها 1000 من شمال سوريا، وهي خطوة تم انتقادها في واشنطن وفي أماكن أخرى باعتبارها خيانة للحلفاء الأكراد الذين خاضوا سنوات عديدة إلى جانب القوات الأمريكية ضد داعش.



ولكن خطوة ترامب تعني أيضًا أن من المرجح أن تحدد روسيا وإيران مدى طموحات تركيا في المنطقة، وهما يدعمان زعيم النظام السوري بشار الأسد ويتطلعان لملء الفراغ الناشئ عن التراجع الأمريكي.



لقد نشر الأسد قواته بالفعل في أراض كانت تحميها واشنطن في السابق، بدعوة من الأكراد. وقال أردوغان، الذي دعم فصائل المعارضة التي تقاتل لإسقاط الأسد: "أن تركيا ليست لديها مشكلة مع انتشار قوات النظام السوري بالقرب من الحدود".



وقال كافوسوغلو في مقابلة مع المذيع كانال 7 اليوم الأحد: "أن المحادثات العاجلة بين أردوغان والروسي فلاديمير بوتين ستعقد الأسبوع المقبل.



وقال كافوسوغلو: "سنناقش إبعاد إرهابيي وحدات حماية الشعب من حدودنا، وبالتحديد منبيج وكوباني، مع الروس".



وأضاف: "نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق معهم للعمل معًا في المستقبل، تمامًا كما فعلنا من قبل."



وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد، جماعة إرهابية بسبب صلاتها بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.



وكان YPG حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش.



وأبرمت قوات سوريا الديمقراطية ودمشق اتفاقا هذا الشهر لمواجهة الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، مما دفع قوات الجيش السوري إلى الانتشار في منبيج وكوباني، البلدتين ذا الأهمية الاستراتيجية بالنظر إلى موقعهما على الحدود السورية مع تركيا.



وبينما أقام أردوغان وبوتين علاقات وثيقة بشأن التعاون في مجال الدفاع والطاقة، قالت موسكو أن الهجوم التركي على سوريا "غير مقبول" ويجب أن يكون محدودًا.



وقال أردوغان يوم السبت إنه سيناقش أيضا انتشار الجيش السوري في شمال سوريا مع بوتين، قائلًا إنهما بحاجة لإيجاد حل لهذه المسألة. ولكنه حذر من أننا "سنستمر في تنفيذ خططنا الخاصة" إذا تعذر التوصل إلى حل، دون الخوض في التفاصيل.



وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت: "أن مسؤولين روس تحدثوا إلى الأسد يوم الجمعة بشأن الحاجة إلى تقليص الموقف في شمال شرق سوريا".



