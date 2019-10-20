العضو الذهبي بالنصر يفجر مفاجأة نارية بشأن "أمرابط".. اللاعب تعمد الطرد

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تحدث العضو الذهبي بنادي النصر، سعد بن ثابت آل مغني، عن واقعة اعتداء نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر على عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد، في المباراة، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقبل لحظات من نهاية المباراة، تلقى أمرابط بطاقة حمراء مباشرة، بعد قيامه بضرب حارس الرائد، عز الدين دوخة عندما أمسك الكرة داخل منطقة الجزاء.



وقال آل مغني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الموسم الماضي أمرابط تعرض لضرب قوي ولا مره تنرفز أو عصب الموسم هذا معصب بسبب تعامل الإداره معاه وسبق وذكرتها كثير أمس مرابط كان يبي يحصل على كارت أحمر عناد في الإداره ولمن ذهب الحكم للڤار مرابط رجع كمان للحارس من جد مالومه لاعب كبير تبي توديه الاهلي وتوصله معلومه ان المدرب مايبيه".



يذكر أن إدارة النادي الأهلي قد سعت إلى ضم أمرابط في صفقة تبادلية مع النصر، حيث عرض الراقي على النصر اللاعب سلمان المؤشر، مقابل التعاقد مع أمرابط.



ويحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد الرائد عند عند المركز الـ 14، برصيد 5 نقاط.



