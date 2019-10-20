طريقة تحضير إيدام البطاطس باللحم
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:38 م
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مقادير إيدام البطاطس باللحم
- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)
- الجزر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- لحم مفروم : 500 غراماً
- البصل : 1 حبة (مبشور)
- بقسماط : ملعقة كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- عصير طماطم : كوب
- مرق خضار : كوب (أو دجاج)
- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
طريقة تحضير إيدام البطاطس اللحم
اخلطي اللحم المفروم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والبصل المبشور والبقسماط جيداً.
شكلي كرات من اللحم بحجم متوسط.
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وحمري كرات اللحم.
ضعي البطاطس والجزر في قدر مع المرق وعصير الطماطم وتبلي بالملح.
أضيفي الجزر واتركي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة.
أضيفي كرات اللحم المحمرة واتركي المزيج لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج تماماً مع البطاطس والجزر.
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