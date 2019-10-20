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وزير الشباب والرياضة يصدر قرارا ببدأ أعمال استكمال وتطوير استاد نبروه الجديد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:52 م
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وزير الشباب والرياضة يصدر قرارا ببدأ أعمال استكمال وتطوير استاد نبروه الجديد
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الفجر الرياضي
 
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أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرار بإستكمال باقى منشأت إستاد نبروه الرياضى والتى توقف العمل فيها منذ عده سنوات حيث قامت لجنة الطوارئ بالوزارة برئاسة العميد سمير صبحى وتحت إشراف هدى أيوب رئيس الإدارة المركزيه للإستثمار الرياضى بالوزارة بزيارة مقر النادى لرياضى للوقوف على آخر المستجدات و عمل معاينة طبيعية على أرض الواقع وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير أندية الدلتا .

صرح بذلك أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه الذى أكد على تقديره للدكتور أشرف صبحى على دعم الشباب فى كافة المناصب مؤكدا أن عمليه إستكمال وتطوير مقر النادى الجديد ستشمل بناء الجزء المتبقى من السور وإقامة ملعبين مؤكدا أن الوزير وافق أيضا على إقامة أول جيم للمعوقين والذى سيتم تعميمه خلال الأيام القليله المقبله فى كافة حدائق الجمهورية فى تجربه تعد الأولى من نوعها فى مصر ولإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا الى ان الوزير تفقد الأجهزه وأبدى موافقته على تعميمها .
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