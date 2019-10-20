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قواعد لحياة زوجية سعيدة وخالية من المشاكل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:35 م
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قواعد لحياة زوجية سعيدة وخالية من المشاكل
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للحفاظ على حياة زوجية سعيدة وخالية من المشاكل، اتبعي هذه الخطوات لحياة سعيدة وعلاقة ناجحة:

عدم إطالة فترة الخصام
إذا كانت هناك مشكلة، يجب حلها على الفور. الأزواج الناضجون يحاولون طرح المشاكل وإيجاد حلول.
 
التعبير عن الحب بطريقة مباشرة
تبادل كلمات الحب والإطراء بين الزوجين أمر لا غنى عنه لإنعاش الحياه الزوجية وتقارب الزوجين من بعضهما البعض.

مشاركة الاهتمامات
الاعتراف بشريكك كشخص مستقل تماماً ولديه أفكار وتطلعات خاصة، وليس مجرد امتداد لك، أحد أهم الأمور في علاقة زوجية صحية.

تناول الطعام معا
إذا كان من المستحيل مشاركة كل وجبة بسبب اختلاف روتين الحياة، يجب محاولة تناول وجبة واحدة على الأقل يومياً ليتسنى لك قضاء وقت ممتع مع شريكك.
 
دعم أحلام بعضكما البعض
يعد حلاً سحرياً لزيادة الحب بين الزوجين واستقرار الحياة الزوجية وزراعة الثقة بينهما والابتعاد عن الغيرة التي تعد المدمر الأول للحياة الزوجية.
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