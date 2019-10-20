إنتر ميلان يخطف فوزا ثمينا من ساسولو ويقلص فارق الصدارة مع اليوفي

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً ثميناً من فريق ساسولو بنتيجة 4-3 مساء االيوم ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.









تقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي عاد وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 71 وتكفل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الأخرين لإنتر في الدقيقتين 38 و45.









فيما سجل أهداف ساسولو بواسطة دومينيكو بيراردي في الدقيقة 16 وفيليب ديوريسيتش في الدقيقة 74 وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.









ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر وظل ساسولو في المركز الخامس عشر بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط.



