أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:47 م
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الفجر الرياضي
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فاز إنتر ميلان على ساسولو 4-3 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
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- أهداف مباراة - إنتر ميلان 1 × 2 ساسولو
- موعد وتفاصيل مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
- القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر
- أهداف مباراة - ساسولو 1 × 0 إنتر ميلان || الدوري الإيطالي
- ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة إنترميلان وساسولو