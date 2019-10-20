ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:47 م
Advertisements
أهداف مباراة إنتر ميلان وساسولو 4-3 في الدوري الإيطالي (فيديو)
إنتر ميلان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
فاز إنتر ميلان على ساسولو 4-3 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: اهداف انتر ميلان انتر ميلان الدوري الايطالي إنتر ميلان وساسولو
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status