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الإفتاء توضح حكم الصلاة جلوسا في حالة عدم المرض

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:47 م
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الإفتاء توضح حكم الصلاة جلوسا في حالة عدم المرض
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم الصلاة جلوسًا في صلاة الفرض"، ورد الدكتور محمد عبد السميع، عضو هيئة لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة الفرض لا تجوز تأديتها جلوسا إلا في حالة المرض، ومن ثم فأن للمصلي جلوسا نصف ثواب المصلي وقوفا حال عدم مرضه، ولكن إذا كان مريضا فله الثواب كامل.

وأوضح عضو إدارة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن الزكاة شعيرة، وعبادة لها أركان، ولا يجوز إعطاؤها لغير المسلم، حيث تعطى للمسلم فقط، ولكن الصدقة بابها واسع يجوز اعطاؤها للمسلم وغير المسلم، منوها بأن من يشعر بالكرب عليه بالاستغفار.

وأكد "عبد السميع"، أن بر الوالدين عمل عظيم، لا يعادله ثواب، ويجب أن يحرص عليه الجميع، موضحًا أنه يمكن اخراج زكاة المال من عائد شهادات الاستثمار حال وصول قيمتها للنصاب.
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