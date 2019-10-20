ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"عيادات الموت".. التحقيق في واقعة ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:46 م
Advertisements
عيادات الموت.. التحقيق في واقعة ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة ضبط عدد من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان، بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث استهدفت الحملة 6 مراكز، وتبين وجود عدة مخالفات بها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات الآتية:

"عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة"، و"عدم وجود تذاكر طبية"، و"عدم وجود تجهيزات طبية وغرف عناية وطوارئ وإفاقة"، "وعدم وجود فريق طبي مؤهل"، و"عدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات"، و" عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية"، وأيضًا العثور على أدوية منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: مراكز علاج ادمان بدون ترخيص عيادات الموت ابو النمرس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
3
x
12:30
4
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status