"عيادات الموت".. التحقيق في واقعة ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص





وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات الآتية:



"عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة"، و"عدم وجود تذاكر طبية"، و"عدم وجود تجهيزات طبية وغرف عناية وطوارئ وإفاقة"، "وعدم وجود فريق طبي مؤهل"، و"عدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات"، و" عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية"، وأيضًا العثور على أدوية منتهية الصلاحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

